"Sono uscito di casa e ho trovato una siringa sulla mia auto" La denuncia del già presidente della Provincia di Napoli

«Una siringa sulla mia auto, emblema del degrado di Porta Nolana». È il post pubblicato da Luigi Rispoli, ex presidente della Provincia di Napoli e membro della Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia. L’ennesima denuncia per raccontare di un quartiere preda di prostituzione, droga e malaffare. “Nei giorni scorsi – dice Rispoli – un comitato di cittadini si è rivolto a noi per chiedere aiuto, per combattere un fenomeno di malessere sotto gli occhi di tutti.



«Abbiamo necessità di ripristinare la legalità – continua Rispoli – attraverso un piano strategico che coinvolga la zona Vasto e Porta Nolana, che vivono entrambe un malessere comune». Per Rispoli «è necessario un intervento urgente» in quanto «i cittadini sono stanchi di vedere abbandonate le strade, le loro piazze dove quotidianamente vivono».



E sugli immigrati sottolinea: «Non ci importa il colore della pelle, ci interessa che se hanno diritto a vivere in Italia devono rispettare le nostre leggi e le nostre regole, rifiutiamo la logica dell’intervento episodico che non serve a “riconquistare” queste aree. La Prefettura ci aiuti a preparare un piano serio che contempli un adeguato e continuo controllo del territorio».