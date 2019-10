Omosessuale non può donare il sangue per un tatuaggio gay La denuncia della neonata associazione avvocati a domicilio

Quando qualche giorno fa C.C, 45 anni, originario Napoli ma residente in Emilia Romagna, si è recato in in una struttura sanitaria per effettuare una donazione di sangue, si è sentito rispondere che non poteva farlo: tutta “colpa” - sembrerebbe - di quel tatuaggio raffigurante due uomini che si baciano e che si era fatto sul braccio quale “segno di amore” – a suo dire indelebile e sobrio – per la sua “scelta di vita”.

L’uomo, dopo aver chiarito di essere si omosessuale ma di non aver avuto “rapporti sessuali a rischio” e di convivere stabilmente con il suo compagno da quasi un anno, si è sentito rispondere che non poteva donare il sangue non per la propria condizione di “omosessuale” (stabile per i protocolli Avis perché in essere da più di 6 mesi) ma proprio per il tatuaggio fatto circa quattro mesi prima.

Il potenziale donatore si è sentito comunque discriminato per il categorico rifiuto di prelievo del sangue ai fini della donazione da parte del personale medico-

L’uomo ha deciso pertanto di rivolgersi alla nostra associazione per valutare se sussistono gli estremi per un’azione legale contro il comportamento a suo dire altamente discriminatorio.

Allo stato la nostra associazione sta valutando tutti gli aspetti della singolare vicenda, controversa per molti aspetti : se è vero infatti che sfogliando i protocolli Avis si legge che la donazione può essere negata in alcuni casi di “comportamenti a rischio” del potenziale donatore con un insindacabile giudizio da parte del personale medico e paramedico, proprio non si comprende – nel caso di specie – quale tipo di “rischio” possa rappresentare un soggetto che si è fatto raffigurare con un tatuaggio un simbolo prettamente gay (due uomini che si baciano). Oltretutto l’operazione di tatuaggio è stata effettuata in un centro autorizzato. Vi terremo comunque aggiornati sugli sviluppi della vicenda."

