Niente animali al circo in Campania: plauso alla Regione La soddisfazione di Walter Caporale, presidente degli Animalisti Italiani

Niente più animali maltrattati e sfruttati al circo in Campania. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la mozione ad hoc presentata dal consigliere dei Verdi Francesco Emilio Borelli.

“Non potevamo apprendere notizia migliore” dichiara soddisfatto Walter Caporale, Presidente degli Animalisti Italiani. "Una piccola grande vittoria per chi ama e difende i diritti degli animali. Auspichiamo l’effettivo azzeramento dei circhi con animali, entro i prossimi due anni, anche per altre regioni. Che sia esempio da seguire il caso virtuoso della Regione Campania”.

Stando ai dati, ogni anno in Campania arrivano quasi 90 circhi con una media di 30 animali ciascuno per circa 100 spettacoli annui. Un buon risultato raggiunto.

E' stato dichiarato in data odierna, davanti alle Commissioni riunite di Camera e Senato, il rinnovato impegno del Ministro della Cultura Franceschini per il superamento dell’utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti, come già fatto da tanti altri Paesi in tutto il mondo. Acceleriamo i tempi anche per l’Italia! E’ giunta l’ora. (Foto pagina Animalisti Italiani).