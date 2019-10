Sopravvissuti al crollo del Ponte si giurano eterno amore La bella storia di Eugeniu e Natalya

Eugeniu e Natalya si sono detti sì, dopo un anno dal dramma scampato, da quel crollo di un ponte in cui morirono decine di persone. Se lo erano promessi dopo essere scampati al crollo del Ponte Morandi a Genova. La festa emozionante per la coppia di Santa Maria Capua Vetere, tra amici e parenti si è tenuta oggi. Alle 18.41 si sono detti "Sì", per sempre. Sono trascorsi oltre 13 mesi da quel dramma in terra ligure. Scampati alla tragedia hanno dovuto affrontare terapie e percorsi di riabilitazione per poter tornare alla vita con la gioia grande di promettersi eterno amore. “E’ un giorno bellissimo, finalmente un pò di felicità” ha detto Eugeniu uscendo dalla chiesa, condividendo con tutti l'emozione grande di una festa carica di significati per lui e la sua compagna.

Eugeniu Babin e Natalya Yelina si sono finalmente sposati a Napoli, con il rito della chiesa ortodossa. La loro vita si era improvvisamente sospesa il 14 agosto del 2018, quando quel ponte crollo e si consumò la tragedia che causò la morte di 43 persone. L'auto su cui viaggiavano i due, che si stavano recando in vacanza in Francia, precipitò nel vuoto finendo su un cumulo di macerie. I due non persero mai conoscenza e rimasero lucidi per tutto il tempo fino a quando i vigili del fuoco riuscirono a strapparli da quel groviglio di lamiere, disperazione e macerie. Eugeniu riportò la rottura del collo e molte ferite, Natalya invece si fratturò in più punti la gamba. Seguirono i giorni del dramma condiviso per un Paese intero, che si scoprì improvvisamente fragile.

Lui parrucchiere, lei estetista, Eugeniu e Natalya, entrambi originari dell'Est Europa, vivono a Santa Maria Capua a Vetere in provincia di Caserta dove gestiscono un salone di bellezza. Hanno un figlio, Bodan, che emozionatissimo ha accompagnato i suoi genitori nel giorno più bello della loro vita. Tanti i messaggi di auguri e felicitazioni che li stanno raggiungendo in queste ore. Una storia a lieto fine che scalda il cuore di tanti.