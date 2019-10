Lavoratori ex Selav, Esposito: De Magistris, scenda in campo Garantire continuità lavorativa a tutti i lavoratori immediatamente

“Il Comune di Napoli in un solo colpo mette a rischio il futuro di circa 50 famiglie ed interrompe un servizio alla cittadinanza. E’ quanto sta accadendo nella vertenza dei lavoratori della manutenzione degli impianti elettrici e delle lampade votive, dei Cimiteri del Comune di Napoli”.

A dichiararlo è Ciro Esposito, segretario provinciale della Ugl Metalmeccanici.

“L’altra azienda individuata dal Comune di Napoli per svolgere provvisoriamente il servizio - continua il sindacalista -, assumerebbe solo una piccola parte dei lavoratori in virtù del fatto che la quantità di commesse garantite dall’Ente di piazza Municipio sarebbe ridotta rispetto a quella garantita precedentemente alla Società.

E’ ora di smetterla con questi giochini - conclude Esposito -, per l’Ugl c’è bisogno urgentemente che la massima figura istituzionale della città, il Sindaco De Magistris, scenda in campo in prima persona per garantire continuità lavorativa a tutti i lavoratori ed per ripristinare il servizio di illuminazione cimiteriale ad oggi negato alla cittadinanza”.