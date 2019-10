Cpi Napoli Est, tilt di servizi per il reddito di cittadinanza Attese di ore per i cittadini. E' protesta

“Diversi cittadini ci hanno segnalato i disservizi che caratterizzano il Cpi di Napoli Est dove decine di utenti sono costretti ad attendere ore per l’erogazione dei servizi. Purtroppo, forse a causa del sottodimensionamento del personale, la direzione ha limitato il numero degli ingressi in relazione ai servizi per il reddito di cittadinanza a settanta al giorno, cento in occasione dei doppi turni.

Una criticità organizzativa che si sta tramutando in un vero e proprio disservizio con i cittadini costretti a lunghissime attese. Già alle 4 del mattino si creano file lunghissime”.

Lo affermano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il conduttore de “La Radiazza” su Radio Marte Gianni Simioli. “Assurdo che manchi il personale in relazione all’erogazione di un servizio tanto richiesto.

Dinanzi ad una criticità di questo tipo occorre impegnarsi per risolvere il problema e per garantire agli utenti un’attesa che sia consona e che non duri ore”.