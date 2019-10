I diversi volti di Tiziana De Giacomo Regina malvagia, vampira, prostituta, cantante di night e mamma dolce...

Regina malvagia, vampira, prostituta, cantante di night e mamma dolce e in quanti e quali altri ruoli vedranno l’attrice e cantante Tiziana De Giacomo, protagonista del corto Un silenzio assordante che è stato tra i finalisti del concorso al Galà del Cinema e della Fiction in Campania.

Tiziana è Nora, una cantante di night e prostituita, un personaggio controverso, esplicito, sessualizzato uno dei motivi per cui è stata attratta dalla sceneggiatura, ma ha accettato soprattutto perché il progetto è a cura di PolisNea film Studios, un’associazione composta dagli studenti dell’Accademia delle Belle Arti, coinvolta direttamente dal regista Nicola Napolitano ancor prima che fosse scritta la sceneggiatura del corto.

«I ragazzi di PolisNea mi hanno coinvolto fin dal primo momento –racconta Tiziana De Giacomo - e mi sembrava doveroso dare una mano a dei giovani che si stanno affacciando al mondo del cinema. Sono stata molto contenta di interpretare Nora, una donna che, dopo la morte del suo musicista, si rende conto che deve guardare con occhi diversi il suo futuro, il suo destino e con l’aiuto e il pensiero di questo ragazzo morto decide di dare una svolta e di cambiare vita, anche perché si rende conto che viene soltanto “usata” da questo boss spietato che la mantiene, ma la costringe, ogni sera, a una vita non consona a una donna».

Il personaggio di Nora è stato realizzato da tre grandi professionisti Nino Lettieri che ha curato gli abiti, Chris Barone che ha curato il trucco e Antonio Fidato che ha curato il parrucco. Gli altri attori del cast sono Carlo Di Maio, Roberto Calabrese e Paolo Elmo.

«Ho partecipato con molto piacere a questo progetto – continua Tiziana De Giacomo, i ragazzi sono alle prime esperienze e penso che abbiano realizzato un ottimo prodotto. Fare l’attrice al cinema o in un corto con grandi professionisti è facile, credo che non tutti abbiano il coraggio di accettare di lavorare in una prima opera realizzata da giovani che non conoscono niente del settore e come si sta su di un set».

Tiziana De Giacomo riprenderà il tour teatrale di “Mostri a parte” per la regia di Maurizio Casagrande, e del suo ruolo dice: «Il mio personaggio è la vampira, che rappresenta una fatalissima donna austera, algida e, contemporaneamente, bramosa di sangue, che rappresenta una donna che fa carriera con gelido calcolo e sceglie le sue vittime per andare avanti nel mondo dello spettacolo, diciamo succhiando il talento e le capacità di queste persone.»

In questo periodo sta collaborando con i The Jackal, un primo video è già online, “Gli anni '90 erano davvero meglio?” in cui interpreta una dolce mamma, ma sarà anche la regina Malvagia Ingrith nel nuovo video per la Disney, uscito oggi 15 ottobre per la regia di Valerio Vestoso. Sarà la Michelle Pfeiffer italiana per lo spot promozionale italiano della Disney del film Maleficient 2 Signora del male, ovviamente, è una parodia italiana in chiave ironica e sopra le righe, che si svolge in un tribunale, tipo Forum, che si chiama Fatotum, dove Tiziana/Michela Ingridelli e Angelina Maleficenti si scontrano per avere la tutela della giovane Aurora.