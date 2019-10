Gratta e vinci da 5 milioni: caccia al vincitore in Campania La fortuna premia un ignoto fortunato

La fortuna bacia la Campania, precisamente la provincia di Napoli: 5 milioni di euro sono stati infatti vinti a Massa Lubrense, grazie a un Gratta e Vinci. Il biglietto vincente è stato acquistato nella ricevitoria di Luigi Di Gennaro, in via Sant'Agata, al civico 27. Dall'inizio del 2019, in Italia, i Gratta e Vinci hanno distribuito vincite complessive per 5 miliardi e 200 milioni di euro. "Non conosco la persona che ha vinto questa somma. Però so perfettamente cosa avrei fatto se fossi stato io il fortunato vincitore: mi sarebbe piaciuto sostenere e contribuire al successo della squadra di pallavolo della nostra città: la Shedirpharma Folgore Massa" ha dichiarato Luigi Di Gennaro, il titolare della ricevitoria nella quale è stata realizzata la cospicua vincita.

Nel maggio di quest'anno, ancora un Gratta e Vinci aveva regalato alla Campania un'altra vincita milionaria: erano stati 2 i milioni di euro vinti in una ricevitoria di Napoli. La settimana precedente, a Santa Maria la Carità, nella provincia partenopea, erano stati vinti invece 500mila euro, sempre con un Gratta e Vinci. A giugno di quest'anno, invece, a Castel Volturno, nella provincia di Caserta, il Super Enalotto aveva regalato una vincita di 110mila euro.