"Tema precari ritorni in agenda regionale" Sanità, Beneduce e Russo (Fi) solidali con i sindacati e i lavoratori

Siamo solidali con i sindacati e con i lavoratori precari della sanità che in queste ore hanno deciso di tenere un presidio sabato prossimo dinanzi alla sede della Regione per protestare contro il mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato.

L’emergenza che ogni giorno si vive in Campania a causa degli organici sottodimensionati è tale da legittimare proroghe e, contestualmente, avviare tutte le procedure previste dalla legge per dare piena

attuazione ai concorsi. Sono due soluzioni che possono coesistere e convivere. Non è ammissibile mandare a casa migliaia di lavoratori lasciando così che la qualità dell’assistenza precipiti del tutto”.

Lo dichiarano i consiglieri regionali di Forza Italia Ermanno Russo e Flora Beneduce, componenti della Commissione Sanità della Campania.



“Chiediamo che il presidente Stefano Graziano ascolti i sindacati e i lavoratori su questo punto. Presenteremo a breve una proposta di audizione in Commissione Sanità perché il tema ritorni al centro dell’agenda regionale”, concludono i consiglieri.