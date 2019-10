Miano, ex villa Russo è una discarica. Il video della vergogna Carcasse di automobili, cataste di amianto, montagne di pneumatici ed elettromodestici

Siamo a Miano. Alle porte di Napoli, Ex Villa Russo. Tra il quartiere di Secondigliano e il museo di Capodimonte. Un tempo centro di cura di eccellenza, ora è ridotta a una discarica. Il video è stato girato da un residente della zona, Alfredo Di Domenico, ed è stato postato sulla pagina facebook del gruppo “Miano Protagonista”.

Sono immagini che si commentano da sole. Nella parte esterna della struttura sanitaria che cade a pezzi, in quelli che una volta erano i giardini destinati ai pazienti, oggi è un percorso a ostacoli tra carcasse di automobili, cataste di amianto, montagne di pneumatici ed elettromodestici. E poi barili di vernice, rifiuti ospedalieri. Il cancello è aperto, chiunque può entrare e depositare quello che vuole. Una bomba ecologica senza precedenti.

Da tempo gli abitanti di Miano chiedono l'intervento dei vigili urbani e del Comune di Napoli. Non si tratta ormai solo di decoro urbano, ma di tutela della salute pubblica. La situazione sembra così compromessa che ci vorranno giorni e molte risorse per bonificare la zona.

Il curatore fallimetare della ex struttura sanitaria, chiusa dal 2010, era già stato diffidato dal Comune per la messa in sicurezz adella facciata che rischiava di crollare sui passanti. La strada fu transennata ma adesso incombe un pericolo ambientale e sanitario di portata enorme.