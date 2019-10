Muore a 5 anni mentre balla."Polpetta mia danzi in Paradiso" La tragedia della piccola Miriam. Si è sentita male ed è morta mentre era a scuola di danza

Stroncata da un malore a soli cinque anni. E' morta mentre danzava la piccola Miriam, La bambina frequentava una scuola di ballo. Da accertare le cause del decesso che ha sconvolto e profondamente addolorato la comunità. Quella di Crispano, dove la piccola viveva con la famiglia, e quella di Cardito.



Tantissimi i messaggi d'addio sui social, dove si rincorrono le foto della bambina morta così tragicamente. Foto che la ritraggono sorridente e spensierata nella sua dolcezza di bambina, strappata così tragicamente alla sua vita tanto breve.



Struggenti le parole di un cugino della bimba pubblicate su Facebook: «Polpetta non mi hai fatto dormire tutta la notte ho ancora il tuo volto freddo davanti ai miei occhi di quando ti ho salutato per l'ultima volta ci hai distrutti a tutti io non ci credo che sei volata via a soli 5 anni che male hai fatt. Ti voglio e ti vorrò sempre bene polpetta mia dai forza anche a mamma e papà che sono distrutti non vogliamo ammetterlo sembrava che dormivi. Per me sarà un arrivederci cuginetta perché un giorno verrò anch'io in paradiso a vederti danzare perché quello era il tuo sogno ci manchi piccoli ti voglio bene».



Sentito cordoglio anche da parte della scuola di ballo che frequentava Miriam: «La heart ballet asd - si legge in un post - si stringe alla famiglia della piccola Miriam per il grave lutto che l'ha colpita e che ha distrutto noi tutti. Un dolore che nessun genitore dovrebbe mai provare. Ringraziamo tutti per le parole di conforto e di vicinanza, ma adesso è il momento del silenzio e della preghiera».