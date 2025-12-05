L'Aia ha designato gli arbitri per la 14/a giornata di Serie A, in programma nel weekend. Per l'atteso big match di domenica sera tra Napoli e Juventus designato l'arbitro La Penna, mentre per Torino-Milan designato Chiffi. Queste le designazioni: Sassuolo-Fiorentina (6/12, ore 15.00) Pairetto; Inter-Como (6/12, ore 18.00) Di Bello; Verona-Atalanta (6/12, ore 20.45) Mariani; Cremonese-Lecce (7/12, ore 12.30) Mucera; Cagliari-Roma (7/12, ore 15.00) Zufferli; Lazio-Bologna (7/12, ore 18.00) Fabbri; Napoli-Juventus (7/12, ore 20.45) La Penna; Pisa- Parma (8/12, ore 15.00) Doveri; Udinese-Genoa (8/12, ore 18.00) Maresca; Torino-Milan (8/12, ore 20.45) Chiffi.
Calcio: Serie A, arbitri 14/a giornata, Napoli-Juventus a La Penna
La designazione per l'atteso big match del "Maradona"
Napoli.