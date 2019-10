Ischia, Nappi: "Conte l'ha dimenticata nel decreto" Intervento del Presidente dell'associazione nord sud.

Ho ancora negli occhi il premier Giuseppe Conte che, ad Ischia, dirige il coro dei bimbi che lo accoglie. Promise sostegno, aiuti e regole per far ripartire l'economia dell'isola. Parole vuote, promesse vane. Non solo non è accaduto nulla, ma, cosa ancora più grave, nel decreto Terremoto che prevede agevolazioni per tutti i territori italiani colpiti dal sisma, lui e i suoi alleati si sono dimenticati di inserire la nostra isola. È un atto grave e incomprensibile." Così in una nota Severino Nappi, Presidente Associazione Nord Sud.