"Possa campa' cent'anni"... i segreti della dieta mediterranea

Nuovo appuntamento oggi con Campania 4.0: il format di Ottochannel dedicato alle eccellenze del territorio campano. In questa puntata con Imma Tedesco andremo a Napoli all'Università Suor Orsola Benincasa dove è stato realizzato il primo museo digitale dedicato alla Dieta mediterranea. Con la professoressa Elisabetta Moro, condirettore del MedEatResearch scopriremo cosa significa realmente seguire la dieta mediterranea, la sua importanza sociale e le ricerche effettuate tra i centenari del Cilento e le testimonianze dei tanti personaggi celebri raccolte dal centro di ricerca in questi anni. A seguire per la rubrica di salute con la dottoressa Mariaelena Fazio, psicoterapeuta, parleremo di come e perché ciò che mangiamo può influenzare anche il nostro umore. Infine spazio al gusto e ai sapori del territorio con le ricette dello chef Bruno Zarzaca.

