"Economia circolare e sostenibile": la risorsa acqua Focus a Napoli

Il forum: “Economia circolare e sostenibile”: la risorsa acqua. Mercoledì 11 dicembre 2019 a Napoli Castel Nuovo Maschio Angioino (Antisale dei Baroni) dalle 9:30 alle 18:30.

L’evento è articolato in 2 sessioni congressuali sul tema della valorizzazione della risorsa acqua con uno sguardo analitico sui nuovi strumenti incentivanti e sulle soluzioni innovative del settore. Parteciperanno rappresentanti istituzionali, ordini professionali, associazioni di categoria e i principali attori ed imprese che operano nel settore strategico della gestione dell’acqua per un interessante scambio di esperienze e know how.

I sessione (9:30-13:30): La qualità e la sostenibilità dell'acqua potabile. II sessione (14:30-18:30): Le soluzioni innovative per il trattamenento delle acqua.

I convegni danno diritto a Cfp per i principali ordini e collegi e per gli Ege certificati ai fini del mantenimento della qualifica.

La partecipazione è gratuita previa registrazione. Evento in collaborazione con: Comune di Napoli - Assessorato alla Cultura e al Turismo.