Concorsone Regione Campania: ecco le date degli scritti Le ha annunciate De Luca in radio. "Cerchiamo anche di estendere validità graduatorie a 3 anni"

Ci sono già le date per la seconda prova, quella scritta, del concorsone bandito dalla Regione Campania. Dopo la pubblicazione delle graduatorie degli ammessi di Categoria C, avvenuta nella tarda serata di lunedì, chi ha superato la preselettiva è chiamato a sostenere la prova scritta, un nuovo test a risposta multipla che, se superato, aprirà le porte ai 10 mesi di tirocinio negli enti campani.

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha già annunciato che le prove scritte dovrebbero tenersi dal 14 al 17 gennaio e dal 21 al 24. Date che, come ha spiegato De Luca a radio Crc, saranno presto comunicate ufficialmente assieme ai luoghi in cui si terranno. Questa volta non dovrebbero esserci problemi legati ai lunghi tempi d'attesa, visto il numero esiguo di partecipanti.

Saranno circa novemila i partecipanti alle prove scritte per complessivi sedici profili: alla fine del percorso saranno circa 2200 i nuovi assunti.

De Luca ha anche spiegato che sta insistendo col Governo per estendere la validità delle graduatorie a 3 anni.