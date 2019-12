Terra dei fuochi, Nappi contro De Luca "Ai cittadini va detta la verità"

"Più si avvicinano le elezioni più De Luca promette soldi e investimenti. Oggi è la volta della “terra dei fuochi”, per la quale favoleggia di tanti milioni di euro a disposizione per presidi operativi e gli immancabili droni. La verità però sta nei fatti." Così in una nota Severino Nappi, Il Nostro Posto.

"Non soltanto costui non ha fatto nulla in tutti questi anni anche per intervenire su quello sfortunato territorio, ma noi non abbiamo dimenticato i 40 milioni di euro stornati nei mesi scorsi dai fondi già disponibili per le bonifiche ambientali e usati per discutibili lavori di manutenzione ordinaria alle strade, assegnati nei mesi scorsi ad imprese private. Imprese che poi hanno iniziato ad assumere i soliti “disoccupati organizzati”. Insomma, l’ennesima puntata della politica del “magna magna”.

Ecco perché i cittadini sono stufi e lo manderanno a casa. Perché ci vuole serietà e coscienza per amministrare la Campania. E De Luca ha dimostrato di non averne"