Palmieri: a rischio i fondi per la riforestazione urbana L'allarme del presidente della commissione trasparenza del consiglio comunale

“L’amministrazione ha ammesso che il progetto da 5,6 milioni per la piantumazione di nuovi alberi e l’incremento del verde urbano finanziato una anno fa alla Città Metropolitana è in grave ritardo.”

Lo ha dichiarato il Presidente della Commissione Trasparenza del consiglio comunale, Domenico Palmieri a margine di un’apposita riunione dell’organismo. “Se si dovessero ancora accumulare ritardi nelle procedure di progettazione e appalto degli interventi programmati – ha proseguito Palmieri – il rischio di perdere i fondi non appare affatto scongiurato.

Anche per quanto riguarda i progetti per 13,9 milioni per la riqualificazioni di 19 parchi urbani, siamo in molti casi ancora agli studi di fattibilità, per cui la situazione emergenziale dei parchi cittadini, che ha visto da ultimo la chiusura a tempo indeterminato del Virgiliano, è destinata a durare ancora per molti mesi.

L’amministrazione – ha concluso Palmieri – continua a lamentare la mancanza di fondi per la manutenzione ordinaria, ma – numeri alla mano – oggi abbiamo dimostrato che soltanto per la Napoli Servizi ogni anno vengono impegnati ben 3 milioni di euro.

Eppure allo sforzo economico non corrisponde un livello del servizio accettabile, come qualsiasi napoletano può constatare. Pertanto, lo stato di degrado del verde pubblico in città non è soltanto di un problema finanziario, ma trova la sua causa principale nell’assenza di strategie progettuali e di un modello di gestione efficiente.”