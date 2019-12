Lega Campania nelle piazze contro il Mes Al via la raccolta firme

Oggi e domani, in oltre 100 piazze della Campania, la Lega organizza la raccolta firme contro il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES). "Non è pensabile mettere a rischio oltre 120 miliardi di risparmi degli italiani per favorire le banche tedesche. In ogni stand sarà possibile ricevere informazioni e firmare contro il così

detto fondo ammazza Stati. Coinvolte tutte le province."

Per la Lega, come ha soiegato spiega Matteo Salvini: "La riforma del meccanismo europeo di stabilità non è «emendabile», ma va «bloccata». Così com'è, il Mes, conosciuto anche come Fondo salva-Stati, è «inutile», perché svolge funzioni che potrebbero essere assolte in modo assai più efficace dalla Banca Centrale Europea."