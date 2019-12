"La Regione punta sul turismo di ritorno per i più giovani" Oggi a Napoli l'assemblea della consulta per l'emigrazione

Questa mattina, lunedì 9 dicembre, alle ore 10 a Napoli, alla Stazione Marittima, presso la sala Agave, si terrà l'assemblea della consulta per l'emigrazione.

I rappresentanti delle comunità campane all'estero, provenienti da diversi paesi, insieme ad una delegazione di giovani che vivono all'estero, discuterà su "La nuova mobilità dalla Campania - emigrazione giovanile. Turismo di ritorno"

"La Consulta regionale per l'emigrazione che abbiamo ricostituito in questa legislatura, - spiega la Presidente del Consiglio, Rosetta D'Amelio - discuterà oggi su un progetto che la Regione Campania ha messo in campo, molto interessante, sul cosiddetto turismo di ritorno che punta a fare visitare la Campania alla terza generazione di emigranti e su un incoming emozionale.

Dal lavoro svolto con la Consulta - continua D'Amelio - è emerso infatti che i giovani di origine campana, nati e cresciuti all'estero, non conoscono i luoghi da cui sono partiti tanti anni fa i loro cari, spesso non conoscono nemmeno la lingua e hanno bisogno di rafforzare il senso di appartenenza. Per questo abbiamo scelto di incentivare il turismo di ritorno, investire e scommettere su di esso, far tornare in Campania tanti ragazzi per far conoscere le proprie radici, i grandi attrattori ed emozionarsi".

Il programma dell'assemblea prevede le relazioni di Delfina Licata, della fondazione Migrantes, curatrice del rapporto italiani nel mondo, Antonio Bonifacio, direttore regionale fondazione Migrantes; Toni Ricciardi , Università di Ginevra, che illustreranno il rapporto della fondazione Migrantes. Interverrà Angelo Turco docente di geografia umana libera Università di lingue e comunicazione Iulm. È prevista la partecipazione della Presidente del consiglio, Rosetta D'Amelio, e i consiglieri regionali componenti della consulta, Antonella Ciaramella, Carlo Iannace e Maria Muscara'.