"Stati generali disabilità a marzo in Campania" L'annuncio del neo garante dei disabili della Regione Campania Paolo Colombo

"Aprirò da subito il confronto con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie per dare risposte efficaci ed appropriate alle diverse tipologie di disabilità, da quella motoria a quella intellettiva, e rivolgo un appello alle Istituzioni locali per dare vita ad una forte sinergia all'insegna della partecipazione e della collaborazione".

E' quanto ha affermato il neo garante dei disabili della Regione Campania, Paolo Colombo, nella conferenza stampa, tenuta, stamani, in Consiglio regionale. "La Campania e' stata la prima Regione ad approvare la legge istitutiva della figura del Garante dei disabili e questo è molto importante - ha continuato –, ma, adesso, bisogna lavorare tutti insieme per dare risposte sul piano dell'assistenza, sanitaria e sociale, dell'inserimento lavorativo, della rimozione delle barriere architettoniche, della formazione degli operatori del settore”.

“Il tema della disabilità è fondamentale e trasversale perché riguarda l’intera società - ha concluso - , per questo lavorerò per dare vita, a marzo, agli Stati Generali delle persone con disabilità che potranno essere una grande occasione di ascolto, confronto ed azione per valorizzare la risorsa-disabili, che non è mondo a sé ma è parte integrante della nostra società”.