"Sbagliato nominare chi ha combattuto contro lo Stato" Intervento del consigliere Marco Nonno (Fdi)

“Sono totalmente concorde e solidale con l'Osapp - organizzazione sindacale autonoma di Polizia Penitenziaria – che nelle scorse ore si è dissociata dalla scelta fatta dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris di nominare Pietro Ioia quale Garante dei detenuti della città di Napoli.

Un ex magistrato, che dovrebbe avere il senso delle Istituzioni, strizza così l’occhio a chi è stato l’antistato nella sua vita. Non vogliamo essere contro la rieducazione o contro il concetto che le persone possano cambiare, ma non vogliamo neppure che lo Stato si sbilanci e dia ruoli importanti di rappresentanza a chi ha combattuto contro lo Stato stesso. Ricordiamo che Ioia ha passato più di 20 anni della sua vita dietro le sbarre per reati gravi. Questa nomina è totalmente fuori luogo”. E’ quanto dichiarato in una nota da Marco Nonno, consigliere comunale di Napoli di Fratelli d’Italia.