Asili Nido, Nappi: "Istat certifica disastro Campania" L'allarme di Severino Nappi, Il Nostro Posto.

"Che cosa ha di più della Campania, per esempio, la Valle D'Aosta? Un governo regionale che funziona.

Lo certifica fra l’altro il dato, mortificante per Vincenzo De Luca, del numero dei bimbi valdostani che hanno posto in asilo nido: 47 su 100, contro i soli 8 della Campania, il numero più basso in Italia." E' quanto dichiara in una nota Severino Nappi, Il Nostro Posto.

Non sono i campani, dunque, ad essere italiani di serie b con meno diritti e servizi, ma chi governa questo territorio senza competenze e senza capacità.

Con la “Carta Sociale” rivoluzioneremo questo sistema malato. Ciascuno potrà utilizzare le risorse che gli spettano per i servizi di cui ha bisogno, scegliendo dove fruirne. Cominciamo a restituire dignità al Nostro Posto".