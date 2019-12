Napoli: su facebook un gruppo contro i fuochi proibiti Capodanno: "Occorre l'impegno di tutti per rimuovere questa barbarie"

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, ancora una volta, in prossimità della fine dell'anno 2019, si schiera a sostegno della battaglia contro i fuochi proibiti che ogni fine anno mietono moltissime vittime, per lo più giovani, e le cui conseguenze si avvertono poi per tutta la vita.

"Per offrire un valido contributo alla conoscenza del problema – afferma Capodanno – ho deciso di rilanciare un gruppo fondato sul social network Facebook finalizzato soprattutto a sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto ad una questione che non sembra al momento trovare valide soluzioni definitive. Purtroppo, infatti, nonostante l’impegno delle forze dell’ordine, come dimostrano anche le operazioni condotte di questi tempi e che, ogni anno, portano al sequestro di quintali di botti proibiti, il problema resta ancora in gran parte irrisolto, come dimostrano ogni anno i dati che vengono resi noti il primo giorno dell'anno.

Numeri sugli incidenti - puntualizza Capodanno - che l'anno scorso mostrarono un leggero peggioramento, rispetto a quelli dell'anno precedente. Secondo i dati forniti dal Viminale, si registrarono infatti ben 216 persone rimaste ferite, per 44 delle quali si dovette procedere al ricovero. Solo a Napoli e provincia, i feriti per l'esplosione di fuochi d'artificio furono 37, un dato in lieve aumento rispetto al primo dell'anno del 2018, quando i feriti tra capoluogo e provincia furono 35.

Care amiche e cari amici – scrive Capodanno - si avvicina la fine di un nuovo anno con le preoccupazioni legate a quella che potrebbe essere l'ennesima strage dell'idiozia, con fuochi proibiti sparati all'impazzata, anche con i ben noti pericoli del "giorno dopo", con mani e dita che saltano e segnano per tutta la vita; e sangue, tanto sangue, specialmente di giovani, che imbratta le coscienze di tutti. Sì perché è un dovere di ciascuno di noi dare un contributo affinché questa barbarie di salutare l'anno nuovo con fuochi illegali e pericolosi finalmente finisca. In questa direzione va la creazione di questo gruppo. Diffondetelo presso i vostri amici e conoscenti. Ve ne saranno certamente grati “.