Cpt, Nappi: per 700 lavoratori, Natale a rischio Dramma lavoro. Vertenze lavorative in Campania

“Sono al fianco dei circa 700 lavoratori della Ctp e mi associo alla preoccupata denuncia dell’Ugl Trasporti. A dispetto delle tante promesse di De Magistris, i dipendenti della società di trasporti metropolitana rischiano di restare senza stipendio anche a Natale”.

Così in una nota Severino Nappi, Il Nostro Posto. “L’incapacità a governare di questa gente ha superato ogni soglia di tollerabilità. Non si contano più disservizi, ritardi e inefficienze che oramai rendono sempre più incerti persino diritti fondamentali come quello alla mobilità dei cittadini e allo stipendio dei lavoratori.

Però sono speranzoso e, profittando dello spirito del Natale, chiedo a De Magistris di fare un regalo ai napoletani di città e della provincia. Si dimetta. Avrà così anche più tempo per cercare, magari insieme ai suoi amichetti a 5 Stelle, quella nuova poltrona cui aspira”.