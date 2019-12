Allerta meteo: domani chiusi parchi e cimiteri L’amministrazione comunale decide la chiusura dopo il bollettino emesso dalla Protezione civile

Chiusi parchi e cimiteri di Napoli per domani, sabato 21 dicembre. A disporre la chiusura l'amministrazione comunale.

Nel bollettino emesso dalla Protezione civile regionale sono previste: precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di forte intensità, in attenuazione nella seconda parte della giornata; venti temporaneamente forti da ovest-sud-ovest con locali raffiche nei temporali; mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

In via prudenziale la disposizione di chiusura di parchi e cimiteri varrà anche per domenica 22 in previsione della prosecuzione delle precarie condizioni meteo attese anche per la giornata di domenica. Le scuole cittadine di ogni ordine e grado sono già interessate alla sospensione delle attività cosi come previsto dal calendario regionale scolastico. Anche da palazzo San Giacomo si raccomanda di seguire con particolare attenzione "le norme comportamentali in caso di avviso di allerta meteo sia per forti raffiche di vento che per fenomeni idrogeologici rilevanti, raccomandazioni contenute nella pagina del sito web del Comune”.