Napoli: chiusura parchi e cimiteri anche per domenica Il maltempo crea forti disagi in città.

Il forte vento e le piogge incessanti di oggi stanno creando disagi in tutta la città. Alla luce del permanere dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile, il Comune di Napoli ha esteso anche domani, domenica 22 dicembre la chiusura di parchi cimiteri cittadini.

L’annuncio è arrivato da un comunicato di Palazzo San Giacomo nel quale si legge che “Anche domenica, come del resto già annunciato ieri, l'Amministrazione comunale ha predisposto la chiusura di parchi e cimiteri a seguito dell allerta meteo arancione valido dalle 00:00di domenica 22 dicembre fino alle 23:59 sempre di domenica 22 dicembre. Ecco i fenomeni previsti: Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, puntualmente di forte intensità, in attenuazione nella seconda parte della giornata. Venti forti e, dal pomeriggio, temporaneamente molto forti dai quadranti occidentali con locali raffiche nei temporali. Mare agitato o molto agitato con mareggiate lungo le coste esposte.

Si raccomanda di seguire con particolare attenzione le norme comportamentali in caso di avviso di allerta meteo sia per forti raffiche di vento che per fenomeni idrogeologici rilevanti, raccomandazioni contenute nella pagina del sito web del Comune”