Pane in sospeso a Natale: il bel volto di Napoli Festività natalizie all'insegna della solidarietà verso gli ultimi

Chi non ha avuto la possibilità di acquistare il pane, lo ha fatto ritirandolo gratuitamente presso il panificio Filosa a san Sebastiano al Vesuvio.

Una sorta di "pane sospeso natalizio" offerto gratuitamente a Natale per chi non può permettersi di acquistarlo in questi giorni di festa. A lanciare l’iniziativa all’insegna della sharing economy e della condivisione sono stati il presidente dell’Unipan, l’associazione panificatori della Campania, Mimmo Filosa ed iconsigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

La regola del “pane sospeso” è uguale a quella del “caffè”: dopo aver comprato il pane si può decidere di “acquistarne” altro per i più bisognosi. Il personale lo ha distribuito riservatamente alle persone bisognose. In questo caso però la produzione è stata offerta interamente dagli organizzatori.

“Sono davvero tante le persone che hanno difficoltà ad acquistare anche il pane. Questa iniziativa – spiegano Filosa e Borrelli – vuole aiutarle in modo concreto e anche molto discreto perché molte famiglie si vergognano di manifestare la propria povertà. C'è chi lo ha ritirato riservatamente al panificio o prelevarlo dalle ceste sistemate all'ingresso”.