Panico al Pronto Soccorso: infermiere prende a pugni collega E' accaduto all'Ospedale del Mare: non ci sarebbero particolari motivi alla base dell'aggressione

Non solo i pazienti e i familiari: le botte per il personale ospedaliero ormai arrivano anche dallo stesso personale. E' accaduto all'Ospedale del Mare, dove un infermiere del pronto soccorso ha colpito con un pugno un suo collega di turno. L'uomo è caduto in terra ed è stato soccorso e sottoposto agli esami del caso e ricoverato sotto osservazione per escludere danni.

Sul caso è scattata un'indagine della direzione Asl: non si conoscono le ragioni del gesto, pare non ci fossero vecchie ruggini tra i due colleghi, né ci sarebbero stati alterchi durante il giorno. Sembrerebbe che l'aggressore fosse particolarmente nervoso quel giorno, tant'è che gli altri infermieri avrebbero chiesto l'intervento degli psichiatri. Un'aggressione causata dal forte stress dunque, per un lavoratore solitamente preciso e meticoloso ma messo a dura prova dal lavorare nel reparto di emeregnza: sarebbe stato chiesto anche il trasferimento in un altro reparto per l'infermiere autore dell'aggressione, al momento messo a riposo.