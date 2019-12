Gaetano Manfredi nuovo ministro del Governo Conte Al vertice del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica

E' Gaetano Manfredi il nuovo ministro dell'Università e della Ricerca. La su nomina è stata annunciata dal premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di fine d'anno.

Nato ad Ottaviano, in provincia di Napoli, Manfredi, dal 2014 è alla guida dell'università Federico II di Napoli. E' autore o curatore di 9 libri, e ha curato oltre 400 lavori scientifici. E' stato inoltre oordinatore e responsabile di numerosi progetti finanziati dalla Comunità Europea, dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, dal Ministero delle Attività Produttive,dal Cnr, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e da Aziende e Centri di ricerca Nazionali ed Internazionali.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: "La nomina di Gaetano Manfredi a ministro dell'Università e Ricerca è un motivo di orgoglio per Napoli e per la Campania. È un altro contributo che da Napoli e dalla Campania diamo all'Italia perché non si perda nella politica politicante, ma trovi la strada della competenza, del rigore, della serietà, anche nelle attività istituzionali. Davvero un grande augurio e un in bocca al lupo a Gaetano Manfredi."

Il commento del ministro della Cultura, Dario Franceschini: "Una scelta giusta separare Scuola da Università e Ricerca. L'accorpamento in questi anni ha rischiato di creare un ministero troppo grande, con difficoltà a seguire al meglio settori centrali come scuola ricerca e università. Così con la separazione potranno essere valorizzate le attività di tutti e due i settori. La scelta di un tecnico di grandissimo profilo come Gaetano Manfredi garantisce poi la centralità assoluta di ricerca e università nelle strategie del governo".

"Il prof Gaetano Manfredi al vertice del ministero dell'Università e della Ricerca scientifica è una scelta che dà lustro alla Napoli delle eccellenze e delle competenze. Un intellettuale calato profondamente nelle reali dinamiche sociali che ha sempre guardato con interesse e lungimiranza al rapporto tra scienza e mondo delle imprese come dimostra la scommessa – vinta – dell'Academy Apple a San Giovanni a Teduccio. Appena pochi giorni fa, abbiamo sottoscritto con lui a Roma l'atto costitutivo di uno dei progetti più importanti di Confapi, l'Accademia delle Pmi». Lo ha detto Raffaele Marrone, presidente Confapi Napoli. «Al neo ministro giungano i più fervidi auguri di buon lavoro nella consapevolezza che l'equilibrio, lo stile e le indubbie capacità organizzative, che lo hanno fatto apprezzare come Rettore dell'Università Federico II di Napoli e come presidente della Conferenza dei rettori italiani, saranno le cifre peculiari del suo nuovo prestigioso incarico".

“Non era scontato che accettasse di essere ministro in un momento così complicato. Ma Gaetano Manfredi è uomo di grande generosità, oltre che di elevato spessore umano e professionale. La sua nomina farà fare un salto di qualità alle nostre università e aiuterà nel processo di coesione territoriale che tanto auspichiamo. Abbiamo bisogno di personalità competenti, serie, mai sopra le righe, attente, e Gaetano Manfredi è la persona giusta per un dicastero fondamentale per lo sviluppo del Paese. Congratulazioni e in bocca al lupo!”. E' quanto ha invece dichiarato Camilla Sgambato, responsabile nazionale Scuola e Ricerca del Pd

Così l'ex presidente della Provincia di Avellino Domenico Gambacorta: "Auguri e Congratulazioni a Gaetano Manfredi fino ad oggi Rettore dell’Universita degli Studi di Napoli Federico II. Stamattina è stato nominato Ministro della Università e della Ricerca Scientifica del Governo Conte. Nella foto in occasione della visita, avvenuta il 3 settembre 2018, al cantiere del Polo Enologico di Avellino fortemente voluto da me durante la Presidenza della Provincia di Avellino. Otto milioni di euro di investimento per dare un futuro ai giovani dell'Irpinia."

Il neo ministro Manfredi, risulta tra i premiati il prossimo 7 marzo ad Ariano Irpino al "Sublimitas 2020" indetto da Peppino Colarusso, insieme a Federico Cafiero de Raho, procuratore nazionale antimafia, Michele Maria Spina, ex dirigente del Compartimento Polfer della Campania nominato Questore di Latina ed altri autorevoli nomi eccellenti.