Il primo nato del 2020 è napoletano e si chiama Diego Il nome scelto in onore di Maradona

Si chiama Diego il primo nato del 2020 in Italia: il piccolo è venuto alla luce allo scoccare della mezzanotte nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Fatebenefratelli di Napoli, diretto da Pietro Iacobelli. Probabilmente la scelta del nome fatta dai genitori (il papà è tifoso del Napoli) è da mettere in relazione al campione argentino Diego Armando Maradona protagonista a Napoli negli anni degli scudetti vinti dagli azzurri.

"Diego è nato con un parto naturale e questo ci rende ancora più felici - ha detto Iacobelli all'Ansa - Crediamo molto nel parto naturale, anche se viviamo in una regione dove, per anni, i parti cesarei sono stati elevatissimi". "Il fatto che il primo parto dell'anno sia stato naturale ci riempie di gioia - sottolinea - perché è frutto dell'impegno di tutta l'equipe medica del reparto, che lavora insieme in una cosa in cui credono, a cominciare dalle nostre ostetriche che seguono le mamme dall'inizio alla fine".