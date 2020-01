Fittano casa a Roccaraso per le vacanze: truffati napoletani La casa c'era, ma abitata da due anziani che non avevano alcuna intenzione di ospitarli

Avevano deciso di trascorrere gli ultimi giorni di vacanze natalizie sulla neve e in compagnia: per questo alcuni ragazzi napoletani avevano prenotato e pagato il fitto di una casa a Roccaraso... che però non era in affitto. Sì, i ragazzi hanno subito una truffa in piena regola: hanno trovato l'annuncio con tanto di foto e contatto telefonico su uno dei più popolari siti d'annunci del web, che raccoglie un po' tutto dalle auto usate al fitto di case. Hanno concordato che il prezzo fosse conveniente per l'abitazione messa in affitto e hanno contattato la referente, gentilissima fino al pagamento. Raggiunto l'accordo si sono messi in marcia per raggiungere la cittadina montana in Abruzzo, ma una volta arrivati l'amara sorpresa: quella casa c'era, ma era di proprietà di due anziani coniugi, che non avevano mai palesato la volontà di affittare ad altri la propria abitazione né avevano in mente di ospitare turisti. Della referente dell'annuncio, manco a dirlo, nessuna traccia.

Perciò i ragazzi, a Roccaraso, senza un posto per dormire e con 1500 euro in meno in tasca, non hanno potuto far altro che ammettere di essere stati truffati.

Sono andati alla stazione locale dei carabinieri per denunciare l'accaduto, e anche qui li aspettava una sorpresa: per lo stesso annuncio e per la stessa casa erano già state presentate sei denunce, con la loro sono sette.