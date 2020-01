"Befana all'insegna dell'abusivismo a Napoli" La denuncia dei Verdi

“Ognuno fa come gli pare. E’ una Babilonia, senza regole e senza faccia. In ogni angolo della città sono sorte bancarelle abusive con tanto di cartelli in bella vista dove viene puntualizzato che si accettano pagamenti con la postepay del Reddito di Cittadinanza.

Interi marciapiedi occupati da gazebo montati dai commercianti come prolungamento dei propri negozi, come segnalato da diversi cittadini che hanno denunciato un esercizio commerciale, una salumeria, sita in Via Arenaccia, che ha allestito una sorta di capannone per la vendita di dolciumi per le calze della befana, occupando interamente il marciapiede, obbligando i pedoni a procedere sulla carreggiata.

A Mergellina addirittura una pensilina dell’Anm è stata utilizzata per esporre calze e cartelli indicanti il prezzo della merce. Si sprecano i commenti di fronte a una simile anarchia, siamo un popolo che infrange le regole a ogni piè sospinto e di sicuro non teme controlli”. E’ la denuncia del consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e del consigliere della I Municipalità, Gianni Caselli.