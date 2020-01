Stesa nel centro di Napoli, Nappi: clima da fine impero Appello urgente a De Magistris e De Luca

"Prima le aggressioni al personale sanitario impiegato negli ospedali e, per fortuna, la risposta del ministro dell’Interno alla domanda di sicurezza dei lavoratori, oggi una 'stesa' nel pieno centro di Napoli. In città c'è emergenza continua: il sindaco Luigi De Magistris e il governatore Vincenzo De Luca stanno scaricando sui cittadini il clima da 'fine dell’impero' che accompagna la loro prossima uscita di scena. Servirebbero rappresentanti autorevoli capaci di chiedere maggiore attenzione al governo centrale e investimenti per riqualificare zone che da troppo tempo sembrano abbandonate a loro stesse". Così in una nota Severino Nappi, Il Nostro Posto