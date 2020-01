Ragazzini napoletani vincono torneo: gli gridano "terroni" Firenze: Al Torneo della Befana i baby calciatori del "Materdei" vincono, nonostante gli insulti

Hanno vinto il torneo, lontano da casa, e mentre dagli spalti gli gridavano “terroni” e altri insulti. Protagonisti i ragazzini della Asc Materdei Scugnizzi Napoli, società giovanile del popolare rione del centro storico di Napoli. I ragazzi stavano partecipando, con tanti coetanei, al “Torneo della Befana”: una bella vetrina, tradizione del calcio giovanile, che si disputa a Firenze.

I ragazzi napoletani erano arrivati in semifinale contro i pari età di una società di Udine, la Donatello: in un match acceso ci sarebbero stati diversi interventi duri, accompagnati però, come sovente accade, dalle intemperanze dei genitori sugli spalti.

E cosa si può dire a qualche ragazzino napoletano che non tira indietro la gamba? “Terùn”, magari organizzando anche un coretto ascoltato dal Rigamonti al Bentegodi agli Azzurri d'Italia, ripetendo più volte “terùn” sulla base di “Carneval de Paris”.

I bravi ragazzini del Materdei tuttavia hanno vinto la semifinale, e pure la partita successiva, alzando la coppa.