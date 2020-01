Napoli funicolari aperte fino alle 2 di notte nei weekend Trovato l’accordo tra Anm e sindacata, prima distensione nella guerra del tpl partenopeo

Nei fine settimana le funicolari di Napoli, già da domani, funzioneranno fino alle due di notte nei fine settimana. Alla fine dopo una lunga diatriba tra azienda e lavoratori, tra servizio sospeso perché il personale era tutto in malattia e provvedimenti disciplinari adottati dall’azienda nei confronti dei lavoratori, si è giunti ad un accordo che sembra un segnale di pace nella guerra che ormai è palese all’interno dell’azienda municipalizzata partenopea.

La decisone è arrivata al temine della riunione che si è tenuta in Prefettura tra Anm, l'azienda napoletana di mobilità, e i sindacati. Dopo il mancato prolungamento degli orari delle funicolari, i vertici dell'azienda avevano adottato due provvedimenti disciplinari: la trasformazione dello straordinario in orario di lavoro ordinario e lo spostamento del personale che si dava malato a un'altra funicolare. Al tavolo, i sindacati hanno chiesto che l'azienda sospendesse le misure disciplinari, richiesta accolta da Anm in cambio dell'ok al prolungamento dell'orario notturno delle funicolari in occasione dei weekend. Intanto, il Tribunale civile di Napoli ha respinto il secondo ricorso presentato da uno dei sei degli ex dipendenti della partecipata del Comune di Napoli, licenziati per aver usufruito dei permessi della legge 104 senza averne diritto.