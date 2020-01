Figlio di Llorente in ospedale. Protesta: "Curato prima" Il bambino portato in pronto soccorso dal papà calciatore e subito curato.

Il bimbo vip curato prima dei bimbi normali? E' la storia che racconta “Il Mattino” e che ha come protagonista il Santobono, ospedale pediatrico napoletano, e Fernando Llorente. I fatti si sono svolti domenica sera: il forte attaccante spagnolo è arrivato al pronto soccorso con il figlio piccolo in braccio, si è rivolto al triage e subito è stato fatto entrare per far dare le cure necessarie al bambino.

Qualcuno però, in attesa con i propri figli, ha riconosciuto l'attaccante spagnolo del Napoli e non ha gradito quella celerità, giudicandola quantomeno sospetta in considerazione del “paziente vip” e ha iniziato a protestare in maniera sempre più veemente. Non si tratterebbe però di nessun favoritismo ma della semplice prassi legata alla gravità del caso secondo quanto dichiarato dei medici: il bambino aveva avuto un incidente domestico, una caduta in casa, e richiedeva accertamenti per escludere conseguenze gravi.