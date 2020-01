Caos rifiuti, Nappi: "Bisogna voltare presto pagina" Sotto accusa il sindaco di Napoli Luigi De Magistris

“Il senso di responsabilità e l’amore per Napoli del sindaco e di chi lo sostiene ormai in modo trasversale, come dimostra la vicenda delle suppletive, è sotto gli occhi di tutti.

Mentre i cittadini sono costretti a fare slalom tra spazzatura in strade piene di buche e tra alberi che cadono, l’unica vera preoccupazione di De Magistris e dei suoi è andare in giro a fare campagna elettorale con amici vecchi e nuovi.

Ecco perché bisogna voltare presto pagina e ridare a Napoli e alla Campania un governo che abbia a cuore i bisogni e gli interessi dei cittadini”. E’ quanto dichiara in una nota Severino Nappi, Il Nostro Posto.