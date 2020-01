Virus cinese: ospedali campani si organizzano per emergenza Fa paura il virus che arriva da Wuhan: pronte stanze di alto isolamento

Il virus cinese fa paura. E anche in Campania ci si organizza, sebbene ad oggi nessun caso sia stato registrato in Europa e dunque neppure in Italia, ma le autorità internazionali ritengono moderato il rischio di contagio. I nosocomi della regione sono in allerta, con stanze di alto isolamento già organizzate ed allertate, in attesa che vengano distribuiti i kit per il controllo. E i vertici delle aziende ospedaliere sono in contatto con quelli dell'aeroporto internazionale di Capodichino per un accordo di collaborazione: controlli in aeroporto e una corsia preferienziale per gli ospedali attrezzati se emergessero casi sospetti, sebbene da Capodichino non ci siano collegamenti diretti con Wuhan, città cinese focolaio del virus. Ma l'attenzione è alta: c'è il capodanno cinese, evento che richiamerà in molti nelle città per i festeggiamenti e dunque movimenterà grandi masse di persone negli aeroporti spostando in su l'asticella del rischio contagio. E ci si prepara ad affrontare una eventuale emergenza.