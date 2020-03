Napoli: da domani smart working per i dipendenti del Comune La decisione presa a seguito della positività del consigliere Coppeto

Dopo il caso del tampone positivo del consigliere comunale Mario Coppeto, da domani tutti i lavoratori che operano nel palazzo del Consiglio comunale di via Verdi saranno in smart working in attesa degli interventi di sanificazione dell'edificio.

A disporlo è stata la responsabile dell'Area Consiglio comunale, Enrichetta Barbati. In una nota indirizzata al sindaco, al vicesindaco, ai consiglieri comunali, al direttore generale e a vari Servizi dell'ente, Barbati spiega: "A seguito della notizia della positività al Covid-19 di un consigliere comunale, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, sentito il presidente del Consiglio comunale, si chiede di attuare con urgenza tutti i protocolli sanitari in merito".