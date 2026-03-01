Strappa la borsa ad una ragazza: bloccato e arrestato In manette un 20enne originario del Gambia

La polizia ha arrestato un 20enne originario del Gambia, irregolare sul territorio nazionale, per furto con strappo e resistenza a pubblico ufficiale.

Un poliziotto del commissariato Vicaria-Mercato, libero dal servizio, nel transitare in corso Umberto I, ha notato una ragazza che stava rincorrendo il 20enne con una borsa, indicandolo quale autore di un furto.

L’agente, prontamente intervenuto, si è posto all’inseguimento dell'uomo bloccandolo in via Lavinaio con non poche difficoltà ed anche grazie all’ausilio degli agenti del commissariato Vicaria-Mercato tempestivamente intervenuti. Inoltre, gli operatori hanno accertato che lo stesso poco prima, aveva strappato la borsa ad una ragazza.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato dal personale, mentre la refurtiva restituita alla legittima proprietaria.