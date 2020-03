Napoli: la polizia municipale aiuta gli anziani in difficoltà Gli agenti hanno recapitato i farmaci due anziani che non potevano recarsi a comprarli

Gli anziani in questo momento soffrono di più rispetto al resto della popolazione a causa delle difficoltà di approviggionarsi di farmaci e spes. Gli agenti della polizia polizia municipale di Napoli dell'Unità operativa di Fuorigrotta sono intervenuti in due casi distinti per portare soccorso ad anziani che avevano bisogno di farmaci salvavita.

I poliziotti municipali erano impegnati nel controllo del rispetto delle disposizioni del dpcm per limitare il contagio da Covid-19.

Il primo intervento è stato effettuato in zona Fuorigrotta dove un anziano si è avvicinato alla pattuglia per chiedere assistenza perché non era assolutamente in grado di raggiungere in tempi brevi l'ospedale San Paolo dove avrebbe dovuto ritirare dei farmaci salvavita.

Gli agenti pertanto si sono recati presso la struttura sanitaria prelevando i farmaci e consegnandoli all'anziano. Dopo qualche ora, in zona Pendino ad Agnano, una donna sola e con gravi difficoltà nel deambulare è stata notata da una pattuglia mentre era appoggiata al muro di un edificio, sorretta dalle stampelle e piangeva disperatamente. Gli agenti sono intervenuti e hanno in primo luogo calmato la donna e si sono fatti spiegare la situazione. La donna era diretta in via Terracina in farmacia per ritirare dei farmaci specifici ma visto l'orario e la sua particolare condizione fisica si era resa conto che non sarebbe riuscita a raggiungerla ed è stata presa dal panico. Capita la situazione, gli agenti sono andati in farmacia, hanno ritirato i farmaci e li hanno consegnati alla donna.