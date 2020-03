Napoli: nella società ASIA innalzato il livello di sicurezza Dopo la morte del dipendete contagiato la presiedete De Marco rassicura i sindacati

Dopo la morte di Luigi Ferrara, lavoratore dell’Asia risultato positivo al Covid-19, la società del Comune di Napoli responsabile della raccolta dei rifiuti in città, l’azienda si dice pronta ad "innalzare ulteriormente il livello di sicurezza individuale e collettiva secondo le direttive e nel confronto con le organizzazioni dei lavoratori".

Ad assicurarlo è il presidente di Asia Maria De Marco in una lettera indirizzata "alle organizzazioni sindacali, alle rappresentanze sindacali unitarie, alle lavoratrici e ai lavoratori di Asia".

De Marco ha affermato che "ogni ulteriore iniziativa utile a migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori sarà adottata. Per evitare tutte le occasioni di affollamento - scrive la presidente - abbiamo indicato che ogni operatore, completato il proprio percorso assegnato, può lasciare il Distretto. Ciò significa che, una volta terminato il lavoro, i lavoratori non saranno obbligati a rientrare negli spogliatoi, ma potranno considerare conclusa l'attività la cui effettuazione è testimoniata dal percorso completato. In ragione di ciò e fino al superamento dell'emergenza, i lavoratori percepiranno la loro retribuzione, comprensiva della produttività, anche nella fase di temporanea sospensione della rilevazione biometrica di entrata-uscita. Il rifornimento di mascherine è stato acquisito e distribuito e che in ogni sede, decentrata e di Direzione, sono stati montati dispenser di liquido igienizzante e che da giorni è partita la sanificazione delle sedi e delle cabine degli automezzi. La dotazione di Dpi è adeguata alle necessità e che ogni intervento migliorativo sarà comunque adottato. Alle misure già assunte dall'Azienda a partire dal 23 febbraio, in ottemperanza di quanto progressivamente dettato dai numerosi Dpcm, siamo pronti ad innalzare ulteriormente il livello di sicurezza individuale e collettiva secondo le direttive e nel confronto con le organizzazioni dei lavoratori. Non sono certa che queste misure possano alleviare il dolore per la morte di un collega, ma certamente testimoniano che tutta Asia è animata e partecipe della protezione della salute dei propri lavoratori impegnati nello svolgimento di un servizio fondamentale per l'igiene e la salute della nostra città”.