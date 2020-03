De Magistris: A Napoli ci siamo mossi prima di tutti Il sindaco afferma che bisognerà attendere per capire la reale situazione

Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, usa con cautela parole di tranquillità sulle dimensioni del contagio a Napoli.

''Noi abbiamo un contagio in moderata crescita ma non sfonda - ha detto il primo cittadino partenopeo - tuttavia credo che sia presto per dire che abbiamo arginato in modo consistente la diffusione del virus. I segnali sono positivi e se ora siamo tutti bravi soprattutto da qui a Pasqua a restare a casa e non uscire credo che giorno dopo giorno avremo notizie positive rispetto a quelle negative perché ahimè anche qui stiamo avendo dei morti. Per un bilancio cittadino, campano e meridionale dobbiamo aspettare fine marzo. La nostra città e la Regione si sono mosse prima di tutte'' ed ha ricordato che l'ordinanza sindacale che imponeva la chiusura delle scuole per effettuare interventi di igienizzazione e di sanificazione ''è intervenuta prima del dpcm e fu accompagnata da ilarità. Si pensò a un'esagerazione - ricorda - e invece vedemmo giusto nel programmare in anticipo e la gente ha iniziato a comprendere che se ci fossimo attrezzati prima del fiume in piena che arrivava da Nord avremmo retto meglio all'onda''.