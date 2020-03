Napoli: l’ABC dona mille borracce ai senza tetto Un’altra azione solidale dell’azienda municipale dell’acqua

L’ABC, l’azienda municipale che gestisce l’acqua a Napoli, si è attivata per garantire tutti, anche chi in questi giorni non ha una casa dove rifugiarsi e vive ancora più la difficoltà di questa emergenza.

Dopo aver lanciato la campagna #restareacasaèlabc per invitare la cittadinanza ad essere rispettosa delle ordinanze sul coronavirus e limitare quanto più possibile gli spostamenti, ha accolto l'invito della campagna #vorreistareacasa, sostenuta da molte associazioni di volontari, per portare aiuto alle persone senza fissa dimora.

"Grazie ad alcuni dipendenti di Abc che presteranno il loro supporto gratuitamente - spiega il commissario Abc Sergio D'Angelo - ci siamo organizzati e stasera, con un furgone messo a disposizione dall'azienda e insieme alle associazioni di volontariato, porteremo ai senza fissa dimora di Napoli, 1000 borracce in acciaio piene della nostra acqua".

Allo stesso tempo Abc, azienda pubblica all'avanguardia nel Sud Italia in tema di welfare, prosegue con le azioni a tutela della salute dei propri dipendenti