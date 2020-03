Pomigliano: morto uno dei 4 contagiati da coronavirus L’uomo di 54 anni lavorava per una ditta di rifiuti di San Vitaliano

Uno dei 4 cittadini di Pomigliano d’arco risultati positivi al Coid-19, è morto questa notte. L’uomo aveva 54 anni ed era un dipendente di una ditta di rifiuti di San Vitaliano.

A comunicare il decesso è stato il sindaco di Pomigliano, Lello Russo, che ha sottolineato che “è una annunci che non avrei mai voluto fare. Oggi - ha detto il sindaco - è un triste giorno per la nostra città. La comunità si veste a lutto. Nella notte ci ha lasciato un nostro concittadino, uno dei quattro positivi al tampone del Covid19. La solidarietà e la vicinanza alla famiglia che non potrà nemmeno accompagnare il proprio congiunto all'ultima dimora".

Russo ha chiesto si propri concittadini di "onorare la memoria di chi ci ha lasciati continuando a rispettare le regole. Dobbiamo stare a casa solo così potremo sconfiggere questo virus e onorare il ricordo di chi ci ha lasciati come il nostro concittadino, che lascia una moglie e due figli".