Usb: da Anm provvedimento pilatesco Duro il giudizio del sindacato sull’ultima circolare aziendale

Il giudizio del sindacato Usb sulla circolare emessa dall'Anm che dà facoltà ai conducenti di non effettuare le fermate se ci sono troppi utenti a bordo, è pesante.

“È l'ennesimo provvedimento in pieno stile pilatesco che scarica sugli operatori di esercizio responsabilità e azioni che andrebbero svolte da altri soggetti dotati di prerogative e poteri diversi da quelli del conducente dei bus. È incomprensibile la determinazione di effettuare le fermate per la discesa a prescindere dal numero di viaggiatori in attesa del bus - afferma il sindacato - ci chiediamo con quale criterio si dovrà decidere chi resta a bordo e chi sarà costretto ad aspettare il successivo mezzo, attesa la riduzione del servizio di circa il 50 per cento".

Dal sindacato arriva la proposta di ripristinare il progetto Linea sicura per il controllo a bordo dei flussi viaggiatori "dotando il personale Anm e la polizia municipale di idonei Dpi"