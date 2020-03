Napoli: l’Asia attiva una polizza per i propri dipendenti L’Azienda della città ha deciso di tutelare i propri lavoratori dal contagio da Covid-19

L’Asia (Azienda igiene urbana) ha attivato una polizza assicurativa per i propri dipendenti in caso di contagio da Covid-19.

Ad annunciarlo sono stati la presidente Asia, Maria De Marco, e i consiglieri di amministrazione, Daniele Fortini e Claudio Crivaro, i quali hanno spiegato che l'iniziativa è stata presa perché ''mossi dallo spirito di tutelare la salute e fornire assistenza a tutti i dipendenti in un contesto eccezionale come quello attuale''.

La polizza, il cui costo è a carico dell'azienda, è stata stipulata lo scorso 21 marzo, è stata sottoscritta da Asiaed è in favore di tutti i dipendenti anche per quelli attualmente in assegnazione temporanea, e prevede una copertura assicurativa che si articola in una diaria di ricovero causato da infezione, un'assistenza post ricovero per gestire al meglio il recupero della salute ed anche un'assistenza psicologica telefonica.

''Questa tutela - si sottolinea nella nota congiunta - si aggiunge, integrandola, alle misure già messe in campo dall'azienda per contenere la diffusione del virus: oltre alla tutela delle categorie di dipendenti più a rischio, all'intensificazione delle misure igieniche ed al ricorso al lavoro agile, le cautele aggiuntive che riguardano l'erogazione di tutti i servizi e le attività nei diversi distretti, uffici nell'interesse di lavoratori. Sin dall'insorgere dell'emergenza, Asia Napoli ha implementato e messo a disposizione della collettività tutte le iniziative possibili per garantire il servizio di igiene urbana per i suoi cittadini e la sicurezza dei suoi dipendenti''.