Napoli: soppresse imposte e tributi per le attività economiche Il sindaco lo ha comunicato attraverso la sua pagina Facebook

Sono state soppresse tutte le imposte e i tributi per le attività commerciali, economiche e produttive per l’anno 2020. La decisione arriva dal Comune di Napoli e ad annunciarla è il sindaco Luigi de Magistris, che in un post Facebook ha comunicato che a seguito di una riunione di Giunta, svoltasi via Skype, si è proceduto alla decisione della soppressione.

“Le decisioni maturate saranno - come spiega il primo cittadino - specificate in diversi provvedimenti che saranno emessi nei giorni prossimi. Attività economiche per il cui sostegno si prevede anche l'istituzione di un fondo della Città metropolitana. Sul fronte del sostegno al reddito, la Giunta ha deciso di prevedere un fondo napoletano di economia circolare, realizzato con risorse pubbliche e private, per sostenere chi rimane senza reddito per far fronte alle esigenze di vita''.