Da domani altri nuovi 10 posti Covid-19 al Loreto Mare Lo annuncia il direttore dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva

Sono pronti e apriranno domani i primi dieci posti di degenza Covid-19 senza ventilazione all’Ospedale Loreto Mare di Napoli.

A dare la notizia è il direttore dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva.

"Abbiamo finito i lavori di questa seconda parte del Loreto Mare - spiega Verdoliva - e ottenuto l'autorizzazione sulla struttura. Domani potremo aprire i primi dieci posti che diventeranno 20 da martedì prossimo e poi il sabato successivo gli ultimi dieci per arrivare al saldo finale di 30 posti di degenza ordinaria protetta covid19".

L'Ospedale Loreto Mare è stato rivoluzionato ed è diventato dedicato ai malati di coronavirus. Attualmente sono già attivi i dieci posti di terapia intensiva che si sono riempiti nel giro di 24 ore. I lavori proseguono anche per preparare i 20 posti di terapia sub intensiva. L'ospedale è stato diviso a metà, con un percorso protetto per i pazienti infettivi ed uno libero da pazienti per gli operatori sanitari senza protezioni e le forniture.